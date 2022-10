Hashish avvolta in panetti con il volto del calciatore Hakimi: sequestrati 30 chili di droga a Seriate

Nell’operazione hanno arrestato un uomo di 31 anni, marocchino, in via Taccioli, in zona Comasina, alla periferia nord di Milano. I poliziotti hanno notato un’auto parcheggiata in doppia fila con un uomo in attesa. Poco dopo è giunta una seconda auto con a bordo il nordafricano e gli investigatori hanno notato uno scambio di un pacchetto. E’ risultato che l’occupante di una delle auto, un albanese, aveva un etto di hashish appena acquistato.