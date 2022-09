I sindaci di tutta Italia a Brusaporto: una partita in nome della solidarietà

Un triangolare di calcio che ha richiamato a Brusaporto sindaci da tutta Italia, attori e comunicatori digitali: sabato 17 settembre tutti al Centro sportivo per «Facciamo rete-20 anni in campo» con le tre nazionali per una iniziativa di solidarietà; i fondi raccolti, oltre 15 mila euro, sono stati devoluti all’Associazione persone Down di Bergamo . In campo anche il neosindaco di Verona, Damiano Tommasi , già calciatore professionista: «È un piacere essere qui e prendere parte a questa iniziativa»