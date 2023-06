Il mondo della montagna piange Angelo Panza: «Una vita fra le vette, è stato un innovatore»

Tragedia lunedì 19 giugno sul monte Lyskamm, nel massiccio del Monte Rosa, in Val d’Aosta. Un alpinista di 67 anni, Angelo Panza, istruttore nazionale, originario di Sedrina ma da anni con casa a Sorisole, è morto dopo essere precipitato per 400 metri. Con lui, in cordata, c’era un’alpinista di 46 anni, di Ponteranica. Anche lei, socia del Cai di Nembro, è precipitata e si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Parini di Aosta, in prognosi riservata. All’arrivo dei soccorritori la donna era in gravi condizioni, ma ancora cosciente.