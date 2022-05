Il tragico incidente di Zanica, dolore a Stezzano per Raffaele Fronti

Drammatico incidente martedì pomeriggio a Zanica, sulla rampa che dalla Tangenziale sud permette di salire sulla nuova Cremasca, tristemente nota per essere già stata troppe volte teatro di incidenti, anche mortali. A perdere la vita, in un frontale tra la moto su cui viaggiava assieme alla moglie, e un’auto, è Raffaele Fronti, pensionato di 59 anni di Stezzano, padre di due figli (una femmina e un maschio) e nonno di un nipotino di neanche tre anni. La moglie di 56 anni è rimasta ferita in modo grave e ora si trova ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: la prognosi è riservata. Il dramma poco dopo le 15 quando la coppia, in sella a un motoscooter e provenendo dalla Tangenziale Sud (SS 42) ha imboccato la rampa per salire sulla nuova Cremasca (SS 591 bis) diretta verso Bergamo. Appena arrivati al curvone, dal lato opposto è sopraggiunta una Opel con alla guida un 48enne residente a Ghisalba che stava invece scendendo.