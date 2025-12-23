Cronaca / Hinterland
Martedì 23 Dicembre 2025
In bilico sul muretto: manovra azzardata per un tir a Ponteranica - la foto
IL CASO. Un camion è rimasto in bilico nella mattinata del 23 dicembre, verso le 9, in via Petos a Ponteranica: il mezzo pesante è finito sul muretto di pietre che delimita la strada.
La manovra ha quasi dell’incredibile e per fortuna l’incidente non ha causato gravi feriti. Un camion è rimasto in bilico nella mattinata del 23 dicembre, verso le 9, in via Petos a Ponteranica: il mezzo pesante è finito sul muretto di pietre che delimita la strada, senza ribaltarsi e quindi bloccare la circolazione sulla carreggiata.
La motrice è rimasta in bilico su un lato, con le ruote anteriori destre sopra il piccolo muro. Non chiare le cause della manovra, forse un malore per l’autista: un 58enne è stato soccorso dal 118 in ambulanza ed è stato trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: le sue condizioni non sono gravi. Sul posto i carabinieri della compagnia di Zogno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA