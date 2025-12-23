In bilico sul muretto: manovra azzardata per un tir a Ponteranica - la foto

La manovra ha quasi dell’incredibile e per fortuna l’incidente non ha causato gravi feriti. Un camion è rimasto in bilico nella mattinata del 23 dicembre, verso le 9, in via Petos a Ponteranica: il mezzo pesante è finito sul muretto di pietre che delimita la strada, senza ribaltarsi e quindi bloccare la circolazione sulla carreggiata.