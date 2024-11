Incendio alle elementari di Torre Boldone, scuola inagibile: 244 scolari a casa - Foto

Tre squadre dei vigili del fuoco del Comando di Bergamo sono intervenute, intorno alle ore 4 del mattino di martedì 5 novembre a Torre Boldone, in via Donizetti, per un incendio scoppiato nel vano ascensore della scuola primaria «Iqbal Masih».

Dopo aver spento le fiamme, i vigili del fuoco hanno proceduto alla prima messa in sicurezza dell’area interessata dal rogo. La scuola attualmente risulta non fruibile poiché ha subìto significativi danni da fumo e calore .

244 bambini a casa

Scuola inagibile

I vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile la scuola principalmente per via della fuliggine presente nell’istituto. i tecnici della manutenzione sono già al lavoro e in Comune, a Torre Boldone, nella mattinata si è verificata una riunione per capire le tempistiche di riapertura della scuola.