Incidente in A4 tra due auto: code tra Bergamo e Grumello

Un incidente sulla A4 nella prima mattina di lunedì 16 ottobre, ha creato lunghe code tra Seriate e Grumello. L’impatto tra due auto è avvenuto verso le 6.30 , al km 176: ferito un giovane di 22 anni. Il ragazzo è stato ricoverato in codice giallo (condizioni gravi ma non in pericolo di vita) all’ospedale di Seriate. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e una auto medica. Lunghe code si sono create però nel tratto fra Bergamo e Grumello in direzione Venezia: sul posto anche la Polizia stradale. La viabilità è tornata regolare intorno alle 9.