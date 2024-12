Incidente in A4, interviene l’elisoccorso. Risolte le code tra Grumello e Seriate

Brutto incidente sull’autostrada A4, nel pomeriggio di lunedì 16 dicembre. Uno scontro con il coinvolgimento di un mezzo pesante, in direzione Milano, a poche centinaia di metri dall’uscita di Seriate. Lunghe code - circa 9 chilometri - già dal casello di Grumello. Sul posto due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso, per soccorrere un uomo di 54 anni trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.