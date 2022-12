«Insieme per produrre energia pulita», Torre Boldone apripista in Bergamasca

Il progetto di Comunità energetica rinnovabile (Cer) previsto nel comune di Torre Boldone «consiste in 18 unità abitative, per 1,5 Kwp di potenza in media, proveniente da fonti energetiche rinnovabili, con ciascuna unità che è produttrice e consumatrice dell’energia prodotta, dal un consumo unitario medio annuo stimato di 6.500 Kw, cui si aggiunge un consumo per le parti condominiali (serre fotovoltaiche e autoconsumo per le aree comuni più tre ascensori) per un impiego stimato di energia di 5.000 Kw. Si tratta di un complesso di immobili di nuova realizzazione, interamente alimentato da energia elettrica prodotta da 90 Kwp di pannelli fotovoltaici e 200 Kwp di sistemi di accumulo, che rendono gli edifici completamente autonomi dal punto di vista energetico».