Investito sulla tangenziale sud, grave 55enne di Stezzano

Dalla prima ricostruzione dell’incidente pare che il camionista si sia trovato il 55enne all’improvviso in mezzo alla carreggiata e non avrebbe potuto fare nulla per evitarlo. L’uomo, di Stezzano, stava infatti inspiegabilmente attraversando la tangenziale sud, all’altezza di Stezzano: ora è ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII in gravissime condizioni.