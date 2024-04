La comunità di Torre Boldone piange don Tarcisio Cornolti

La vita di don Tarcisio Cornolti

Dopo l’ordinazione sacerdotale (23 maggio 1964) era stato curato di Chiuduno (1964-70) e di Clusone (1970-82), impegnandosi con fervore fra la gioventù, tanto da risentirne nella salute. Nel 1982 il suo arrivo a Treviolo come parroco. Fra le sue opere il campo sportivo dell’oratorio. Nel 1999 era diventato arciprete di Telgate, raccogliendo la non facile eredità dell’impetuoso predecessore don Gildo Rizzi, con cui seppe instaurare un rapporto di sincera amicizia e collaborazione. Fra le sue opere l’ampia ristrutturazione dell’oratorio, dimostrando, secondo i tecnici di allora, «grande cultura e spiccata sensibilità artistica». Il suo programma pastorale – come ripeteva – si basava su quello che definiva «un obbligo», cioè il necessario «passaggio dalla tradizione alla convinzione personale di fede. È l’unico modo di ravvivare la tradizione, che diversamente rischia di spegnersi miseramente».

Le testimonianze di chi lo conosceva

Dopo il suo ritiro per limiti di età, nel 2014 era diventato collaboratore pastorale di Nese, Monte di Nese e Olera e nel 2016 di Torre Boldone, aiutando la parrocchia nelle celebrazioni e visitando malati e anziani nelle case e nella locale Rsa «Palazzolo». «Don Tarcisio era un uomo saggio ed equilibrato, che mi ha accompagnato nei primi tempi del mio arrivo in parrocchia anche con i suoi consigli – ricorda il parroco, monsignor Alessandro Locatelli –. Visitando i malati nelle case, ho constatato quanto era conosciuto e stimato. Inoltre, era un profondo conoscitore della storia del paese». «Nella nostra Rsa era molto benvoluto. Celebrava la Messa, visitava gli anziani e li ascoltava con cuore aperto», sottolinea la superiora, suor Lorenza Rocca. Per la malattia, da alcuni mesi celebrava nella sua casa. Tanti andavano a visitarlo. «Due settimane fa – ricorda don Varinelli – aveva voluto vedermi per un saluto e un grazie. Non ho trovato parole per rispondergli, perché ero io a dover ringraziare lui. Mi disse di essere sereno e pronto a incontrare il Signore». Anche monsignor Paiocchi era andato a visitare il vecchio amico. A Torre Boldone don Cornolti aveva rispolverato la sua passione per la storia locale, pubblicando articoli sul notiziario parrocchiale. Nel 2021, a cura del locale Circolo politico culturale «Don Sturzo», aveva pubblicato l’agile volumetto «La Torre che fu», ripercorrendo le vicende religiose dei decenni scorsi, da lui definite «segni di altri tempi», ma che avevano contribuito al miglioramento della vita religiosa e sociale del paese. Anche su Facebook Oratorio Torre Boldone sono tanti gli attestati di stima e cordoglio.