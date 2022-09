La Nazionale dei sindaci compie 20 anni e scende in campo a Brusaporto

Per celebrare i 20 anni sui campi da gioco di tutta Italia, e oltre un milione di euro raccolti e devoluti in progetti di beneficenza, la Nazionale italiana sindaci organizza sabato 17 settembre alle 16 al centro sportivo di Brusaporto un triangolare di calcio che anche stavolta avrà un obiettivo benefico: i fondi raccolti sosterranno i progetti dell’Associazione italiana persone Down - Sezione di Bergamo. Lo scopo dell’associazione è tutelarne i diritti, favorire il pieno sviluppo delle reali capacità e contribuire all’inserimento scolastico e sociale di chi è nato con la sindrome di Down.