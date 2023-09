Ladri di valigie incastrati da un’app: i furti tra gli scali di Orio e Malpensa

Sono stati scoperti grazie a un’app per geolocalizzare un MacBook. Si tratta di due peruviani di 51 e 56 anni, gli agenti delle Volanti della polizia li hanno bloccati pochi giorni fa a Milano. L’ultimo colpo lo avevano messo a segno a Malpensa. A denunciare il furto alla polizia è stato il fratello di una delle vittime, un ragazzo italiano di 19 anni in viaggio verso gli Stati Uniti. Al giovane, partito poche ore prima che venissero ritrovati i suoi computer, era stato rubato lo zaino mentre si trovava allo scalo di Malpensa, prima dell’imbarco. Quando il fratello è riuscito a geolocalizzare il dispositivo ha chiama subito gli agenti. Il MakBook risultava essere in via Padova a Milano, e la polizia si è mossa subito.