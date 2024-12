L’aeroporto di Orio ottiene la certificazione Fiab «Bike Friendly» livello gold

Rilasciata per la prima volta nel 2021 da Fiab -Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, la certificazione conferma l’attenzione alla ciclabilità, riuscendo non soltanto a riconfermare la certificazione Silver, ma a raggiungere il massimo livello, Gold .

Che cosa è la certificazione Azienda Bike Friendly

La certificazione Fiab-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta come « Azienda Bike Friendly » (Cfe-Ita), basata sul protocollo europeo Cfe «Cycle Friendly Employer», riconosce ufficialmente per l’Italia le aziende che si contraddistinguono per aver realizzato al loro interno un ambiente di lavoro che promuove e favorisce l’utilizzo della bicicletta.

Sacbo e l’intermodalità

Sacbo sostiene con grande determinazione tutti gli interventi volti all’intermodalità e all’accoglienza di turisti e viaggiatori interessati a questa modalità di viaggio - ha dichiarato Giovanni Sanga, presidente di Sacbo - Il futuro va in questa direzione e noi lo stiamo sperimentando con richieste sempre più numerose di turisti alla ricerca di piste ciclabili e servizi specifici dedicati. Il nostro aeroporto ben si collega alle ciclovie principali lombarde e poi nazionali e siamo ben contenti di porre sempre più attenzione a questi temi che sono una grande opportunità di crescita per il Territorio sia dal punto di vista economico sia della valorizzazione naturalistica, culturale e storica. Non va poi sottovalutato il fatto che l’utilizzo della bicicletta, anche nella propria quotidianità, sia un importante fattore che contribuisce alla buona qualità della vita. Motivo per cui Sacbo si adopera affinché i suoi dipendenti e l’intera comunità aeroportuale possano, in tutta sicurezza, decidere di recarsi al lavoro utilizzando proprio questo mezzo.