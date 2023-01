L’Alimentari del Villino chiude dopo 107 anni, 72 con nonna Claudia

Una storia di dedizione al lavoro, di servizio alla piccola comunità di Fontana di Valbrembo, vicino a Sombreno. Nonna Claudia Rapizza, conosciuta dai clienti come «Quella del villino», il 31 dicembre scorso, a mezzogiorno, ha abbassato per l’ultima volta la serranda del suo negozio di alimentari. Dove ha lavorato per 72 anni. Un negozio storico per Valbrembo e non solo, trovandosi in un luogo di passaggio, alle porte di Bergamo, lungo la strada che porta alla Madonna della Castagna: l’Alimentari del villino aprì nel lontano 1915, in piena guerra mondiale. «Fu Bono Arrigoni ad avviare l’attività – racconta la nipote Corinne Rossini di Bergamo -. Nacque come alimentari con una produzione propria di salame artigianale che è continuata fino a pochi mesi fa. Nel 1937 l’attività venne venduta al genero Michele Rapizza, sposato con Maria Arrigoni, figlia di Bono. La loro figlia, nonché mia nonna, Claudia Rapizza, iniziò a lavorarci verso il 1950 una volta finite le elementari».