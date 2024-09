Lallio, bambina di 10 anni in bici investita da un’auto

Una bambina di 10 anni è stata investita da un’auto a Lallio mentre era in sella alla sua bicicletta. L’incidente è avvenuto lunedì 30 settembre poco dopo le 17,30 in via Pascoletto. Secondo le prime informazioni la bambina, che si trovava nel vicino parco, sarebbe uscita dal cancello ed è stata investita da un’utilitaria condotta da un uomo. Dopo l’urto è caduta a terra. Sul posto arrivate un’automedica e un’ambulanza. La bambina è stata trasportata in «codice giallo» al vicino ospedale Papa Giovanni di Bergamo: non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e il sindaco Sara Peruzzini che ha voluto sincerarsi delle condizioni della bambina.