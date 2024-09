Le spruzzano addosso un liquido e poi si offrono di pulire, ma le rubano la collanina

Mercoledì 18settembre, attorno alle 14, una cittadina di Brusaporto è stata vittima di un furto abilmente orchestrato da due persone che si sono presentate come gentili passanti. La donna, recatasi in un’officina della zona per un controllo all’auto, è stata improvvisamente colpita da uno spruzzo di liquido giallo e maleodorante che le ha bagnato la spalla sinistra e la schiena.

La brutta sorpresa una volta giunta a casa

La vittima ha voluto condividere la sua esperienza per mettere in guardia altre persone, soprattutto anziani, contro queste truffe subdole che si mascherano da gesti di cortesia. «Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio», ha ricordato la signora, invitando tutti a prestare maggiore attenzione in situazioni simili.