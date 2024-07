L’Etna erutta ancora: pioggia di cenere sull’aeroporto di Catania. Sospesi i voli, disagi anche su Orio al Serio

«Piove» cenere lavica su Catania e numerosi altri centri abitati della provincia siciliana: un’intesa nube vulcanica emerge per diversi chilometri di altezza dal cratere Voragine dell’Etna dove, dalla notte scorsa (22 luglio), sono presenti delle fontane di lava. L’attività eruttiva è ancora in corso nella mattinata di martedì 23 luglio, come testimoniano i valori molto alti del tremore dei condotti magmatici del sistema registrati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania.

Un’intesa nube vulcanica emerge per diversi chilometri di altezza dal cratere Voragine dell’Etna

È per questo che la Sac, società di gestione dello scalo catanese, ha disposto la chiusura dell’aeroporto e sta dirottando alcuni voli al Vincenzo Florio di Trapani Birgi e a Palermo, tra cui i voli diretti a Orio al Serio. In particolare il volo delle 11.15 di Ryanair previsto in atterraggio a Orio per le 14. Cancellato invece il volo delle 14.55 da Catania a Orio. E’ decollato regolarmente il volo da Orio a Catania delle 10.20.

A Catania si gira con l’ombrello aperto per proteggersi dalla «pioggia» di cenere

(Foto di Ansa) La situazione all’aeroporto di Catania