L’ex edicola diventa gelateria grazie all’idea di un arredatore

L’idea originale di Cristian Turla - già titolare della Artek Arredamenti - ha preso vita a Pedrengo in via Giorgio la Pira 1, dove è nato Artik, il chiosco del gelato. «Per più di 30 anni, dove adesso risiede Artik, c’è stata un’edicola, che nel 2019 ha deciso di chiudere i battenti – spiega Turla –. Ho iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia - una falegnameria con studio di progettazione che opera da più di 30 anni nel settore dell’arredamento per pubblici esercizi - circa 25 anni fa e il mondo delle gelaterie mi ha sempre affascinato.