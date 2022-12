Madre e figlia puliscono le strade di Treviolo da cartacce e da rifiuti

Vi siete mai chiesti come mai alcune vie di Treviolo sono particolarmente pulite? Da quattro mesi, c’è una mamma che, con sua figlia, raccoglie tutti i rifiuti che incontra sul suo cammino. Le ha incrociate spesso Monica Colleoni, amministratore unico Sat Srl, che è rimasta a bocca aperta: «Se tutti facessero la stessa cosa, avremmo il paese completamente pulito». Mamma e figlia, ogni giorno, si armano di sacchetti e guanti di plastica – rigorosamente riciclati dall’acquisto di beni orto-frutticoli – e partono per la loro camminata quotidiana con risvolto ecologico. Continua Colleoni: «Partiamo dal fatto che di rifiuti per terra non dovrebbero nemmeno essercene, ma, non essendo la civiltà una virtù che tutti possiedono, mai vedremo il paese senza rifiuti abbandonati. La pratica messa in atto da queste due persone potrebbe davvero diventare una bella abitudine per tutti».