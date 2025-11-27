Burger button
Cronaca / Hinterland
Giovedì 27 Novembre 2025

Magia all’aeroporto di Orio al Serio: è atterrato Babbo Natale

L’INIZIATIVA. Con i suoi elfi, da sabato 29 novembre sarà a Selvino, dove è stata allestita la sua «Casa vacanze».

Francesco Ferrari
Francesco Ferrari

Babbo Natale all’aeroporto di Orio al Serio
Babbo Natale all’aeroporto di Orio al Serio

Orio al Serio

Attimi di magia nella mattinata di giovedì 27 novembre all’aeroporto di Orio al Serio: come annunciato nei giorni scorsi, intorno alle 10 la sezione arrivi dello scalo bergamasco ha accolto Babbo Natale con i suoi elfi. Sono stati tantissimi i bimbi - e non solo - che ne hanno approfittato per uno scatto con lui.

Verso Selvino

L’arrivo dalla Lapponia di Santa Claus ha preceduto il suo approdo a Selvino, dove da sabato 29 novembre, in una storica villa di via Generale Osio, aprirà la Casa vacanze di Babbo Natale. A consegnargli la chiave con cui simbolicamente Babbo Natale aprirà sabato la sua residenza sull’altopiano è stato Angelo Bertocchi, assessore al Turismo di Selvino e ideatore dell’iniziativa.

Orio al Serio
Selvino
Tempo libero
Turismo
Vacanze
Vita quotidiana
Religioni, Fedi
Festività religiose
Natale
Babbo Natale
Angelo Bertocchi
Natale 2025