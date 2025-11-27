Magia all’aeroporto di Orio al Serio: è atterrato Babbo Natale

Attimi di magia nella mattinata di giovedì 27 novembre all’aeroporto di Orio al Serio: come annunciato nei giorni scorsi, intorno alle 10 la sezione arrivi dello scalo bergamasco ha accolto Babbo Natale con i suoi elfi. Sono stati tantissimi i bimbi - e non solo - che ne hanno approfittato per uno scatto con lui.