Giovedì 27 Novembre 2025
Magia all’aeroporto di Orio al Serio: è atterrato Babbo Natale
L’INIZIATIVA. Con i suoi elfi, da sabato 29 novembre sarà a Selvino, dove è stata allestita la sua «Casa vacanze».
Orio al Serio
Attimi di magia nella mattinata di giovedì 27 novembre all’aeroporto di Orio al Serio: come annunciato nei giorni scorsi, intorno alle 10 la sezione arrivi dello scalo bergamasco ha accolto Babbo Natale con i suoi elfi. Sono stati tantissimi i bimbi - e non solo - che ne hanno approfittato per uno scatto con lui.
Verso Selvino
L’arrivo dalla Lapponia di Santa Claus ha preceduto il suo approdo a Selvino, dove da sabato 29 novembre, in una storica villa di via Generale Osio, aprirà la Casa vacanze di Babbo Natale. A consegnargli la chiave con cui simbolicamente Babbo Natale aprirà sabato la sua residenza sull’altopiano è stato Angelo Bertocchi, assessore al Turismo di Selvino e ideatore dell’iniziativa.
