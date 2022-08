Maxi-spaccata alla Sda a Stezzano: ricco bottino per i ladri

Maxi-spaccata, nella prima mattinata di venerdì 5 agosto a Stezzano, ai danni dalla Sda Express Courier, società di spedizioni con sede in via del Tricolore, già diverse volte al centro di episodi di furto. Stavolta i malviventi, tre uomini con il volto coperto e i guanti, ripresi dal sistema interno di video-sorveglianza (a cui probabilmente si sono aggiunti uno o più complici rimasti all’esterno), sono riusciti ad entrare nel deposito di Poste Italiane dove si trovano stoccati i pacchi pronti per essere smistati e contenenti la posta più svariata. Ne avrebbero aperti più di cento arraffandone il contenuto, prevalentemente vestiti e calzature di marca, riuscendo poi a darsi alla fuga. Ancora da quantificare l’ammontare esatto del furto che dovrebbe, comunque, aggirarsi attorno a diverse decine di migliaia di euro. A indagare i carabinieri della stazione di Curno , che sono stati i primi a recarsi sul posto. Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini riprese dalle telecamere per cercare di risalire agli autori.