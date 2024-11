Maxi traffico droga, altra ordinanza per il capo ultrà Lucci

Lucci, capo storico della curva Sud rossonera , è finito in carcere nel maxi blitz di Polizia e Gdf dello scorso 30 settembre, coordinato dai pm della Dda Storari e Ombra, con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata ad un serie di reati, assieme ad altri ultras milanisti suoi presunti sodali. Blitz che aveva riguardato anche i vertici e altri ultrà della curva interista e che vedeva al centro i business illeciti del tifo organizzato delle due curve e una seria di aggressioni ed estorsioni.

La nuova ordinanza riguarda una serie di presunti episodi di spaccio di droga per «ingenti quantitativi», di hashish in particolare, rivenduti a Milano attraverso un canale «estero», ossia dopo presunte importazioni dalla Spagna. A Lucci non viene contestata l’accusa di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, che riguarda invece una decina di persone.