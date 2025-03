Moria di pesci nel Quisa: «Un danno consistente»

L’episodio è avvenuto in un’area all’interno del Parco dei Colli, tra Almè e Petosino , lungo la pista ciclopedonale. Una coppia di residenti ha segnalato la vicenda al Parco, che si è attivato inviando gli ispettori per verificare la situazione. «Il danno è consistente, la moria ha interessato un numero significativo di pesci», commenta il presidente del Parco , Oscar Locatelli, precisando come nei pressi del torrente si percepisse «un forte odore di cloro».

Un forte odore di cloro

Le cause dell’evento per ora non sono state stabilite. «Le autorità competenti sono state allertate ed è in corso un’indagine dei carabinieri forestali e di Arpa per risalire all’origine del fenomeno e alle eventuali responsabilità». Indicazioni più precise potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Per il momento, sottolinea il presidente, «è lodevole il senso civico dei cittadini».