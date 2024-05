Morto in Scozia, rimpatriata la salma: lunedì 20 maggio i funerali

I genitori Cinzia e Fabrizio e la zia Marina Carbonaro sono rimasti a Edimburgo fin dal ricovero del giovane al Western General Hospital di Edimburgo. «Vogliamo ringraziare di cuore medici e infermieri della terapia intensiva – spiega la zia – che hanno preso a cuore la nostra situazione e si sono amorevolmente presi cura di mio nipote e di noi familiari. Un ringraziamento anche al Consolato, alla Console Veronica Ferrucci e a tutto il personale, che è stato meraviglioso. Purtroppo in queste settimane sulla stampa scandalistica inglese e anche su parte di quella italiana abbiamo letto cose non vere, come il fatto che imputavamo qualche colpa all’ospedale per quello che è successo a Mauro. Tutto inventato, e ci dispiace molto. Vogliamo invece ribadire che in questa tragedia, un incubo per cui non riusciamo a darci pace, l’unica cosa positiva è stato l’amore che abbiamo ricevuto da queste persone, una cosa che ci ha scaldato il cuore e ha attenuato un po’ questo immenso dolore. La famiglia ha deciso di celebrare il funerale lunedì per dare modo anche agli amici bolognesi di venire a dargli l’ultimo saluto».