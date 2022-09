Moto contro auto, grave 21enne a Sorisole. Lunghe code in via Marconi

Lo schianto in via Marconi, a Petosino, frazione di Sorisole, all’altezza del civico 61 della ex statale 470. Un 21enne è in gravi condizioni dopo essere caduto dalla sua moto, una Yamaha 900.

Secondo le prime informazioni il giovane stava provenendo dalla Val Brembana in direzione di Bergamo, quando si è scontrato contro un’auto, una Fiat Cinquecento, che stava uscendo dal benzinaio Tamoil. Il motociclista ha sbandato per alcuni metri, poi è finito contro il marciapiede e la recinzione dell’abitazione del civico 58 ed è stato sbalzato dalla sella. Le sue condizioni sono subito parse gravi.