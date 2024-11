Mozzo, finto avvocato truffa una coppia: rubati gioielli a casa

Ennesima truffa del finto incidente accaduto a un familiare: questa volta a cascarci è stata una coppia di Mozzo, che ha consegnato un sacchetto contenente i gioielli che aveva in casa a un fantomatico avvocato che si è presentato alla porta di casa.

La telefonata del «maresciallo»

Il suo arrivo è stato preceduto dalla telefonata di un uomo che, dicendo di essere un maresciallo dei carabinieri, ha chiesto al marito della coppia di presentarsi in caserma a Curno per delle comunicazioni urgenti. Non potendo andarci, l’uomo è stato invitato a scendere in strada ad aspettare una pattuglia. Che non è però mai arrivata, appunto perché si trattava di un finto carabiniere che aveva telefonato a casa soltanto per far allontanare il marito dall’abitazione – come si capirà solo dopo – e lasciare sola la moglie.

Ha raccontato che il figlio aveva causato un incidente stradale e che ora si trovava nei guai: «Per non farlo arrestare, servono 7.500 euro in contanti o gioielli»

Il falso avvocato

La quale ha poi ricevuto un’altra chiamata, stavolta da un fantomatico avvocato, il quale ha inscenato l’ormai consueta truffa del figlio coinvolto in un incidente stradale. Ha raccontato infatti che il figlio aveva causato un incidente stradale e che ora si trovava nei guai: «Per non farlo arrestare, servono 7.500 euro in contanti o gioielli», ha spiegato il fantomatico legale. La donna ha risposto di non avere la somma richiesta in casa. Tuttavia il truffatore ha insistito, spiegandole che anche dei gioielli sarebbero andati bene perché i carabinieri li avrebbero poi tramutati in denaro.

La fuga con i gioielli