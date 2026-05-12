La novità: bus gratis per i turisti che alloggiano a Mozzo

Il Comune di Mozzo lancia « Mmtp – Mozzo Mobility Tourist Pass », un nuovo servizio che permetterà ai turisti ospitati nelle strutture ricettive del paese di utilizzare gratuitamente il trasporto pubblico nell’area di Bergamo e in 29 Comuni della provincia , compresa la zona dell’aeroporto di Orio al Serio .

Il progetto, realizzato in collaborazione con Atb , punta a incentivare una mobilità più sostenibile e integrata, riducendo l’uso dell’auto privata e facilitando gli spostamenti dei visitatori.

Come funziona il pass turistico

Il pass consente di viaggiare per 120 minuti sull’intera rete Atb, Teb e sulle funicolari di Bergamo. Al momento del check-in in hotel o b&b , gli ospiti ricevono un codice univoco da utilizzare tramite il servizio Whatsapp «Chat&Go» per ottenere gratuitamente il biglietto digitale.

Ogni turista potrà ricevere fino a due codici per soggiorni di una notte e fino a quattro per permanenze più lunghe. I pass sono personali e non cedibili.