Mozzo piange Andrea Sartirani: «Un alpino molto legato ai figli»

«Lo ricordo come una persona sorridente e sempre attenta ai suoi figli adolescenti - fa presente don Giulio Albani, parroco di Mozzo -. Insieme a loro ha partecipato a tutti i percorsi di preparazione per accogliere i sacramenti, dalla prima comunione alla cresima. La famiglia Sartirani è molto conosciuta in paese, proprio per l’attività imprenditoriale intrapresa per anni nel commercio del legname. Proprio oggi pomeriggio (lunedì, ndr) incontro i figli dell’imprenditore per portar loro conforto». Sartirani era inoltre iscritto alla locale sezione degli Alpini. «Tutti noi ci stringiamo attorno alla famiglia di Andrea Sartirani, che è molto conosciuta e apprezzata in paese - commenta Claudio Maggi, capogruppo degli Alpini di Mozzo -. Purtroppo è accaduta una tragedia che toglie un papà ai suoi figli e una persona cara ai suoi affetti».