Il tragico schianto a San Giovanni Bianco, muore imprenditore e padre di tre figli

L’incidente sabato sera, poco prima di mezzanotte: Sartirani era stato trasferito in condizioni disperate all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l’ambulanza del 118 e sottoposto a un delicato intervento, che non è però purtroppo servito a salvargli la vita. Domenica mattina il suo cuore ha smesso di battere per sempre. Lascia tre figli adolescenti, due femmine e un maschio.

La vittima era il passeggero

Alla guida della Honda bianca sulla quale il cinquantaseienne viaggiava come passeggero è la sua attuale compagna: rimasta ferita, non è in pericolo di vita, come non lo è il quarantacinquenne di San Giovanni Bianco che era invece al volante dell’altra vettura coinvolta nel frontale: entrambi sono ricoverati allo stesso ospedale di Bergamo, portati in codice giallo con le ambulanze del 118. Le due auto si sono scontrate frontalmente all’uscita della galleria «Costone I», che è la seconda che si incontra scendendo verso Bergamo lungo la Statale della Valle Brembana. Lunga 209 metri, l’auto su cui viaggiavano Sartirani e la compagna l’aveva imboccata dopo aver superato anche la precedente «Costone II», di 227 metri. All’uscita dal secondo tunnel, in un tratto rettilineo, dev’essere accaduto qualcosa che ha portato la Honda e la Skoda a scontrarsi tra loro in maniera piuttosto violenta. L’ipotesi più verosimile, al momento, è il colpo di sonno.