Frontale con l’auto in galleria, muore uomo di 56 anni

Un uomo di 56 anni ha perso la vita la notte tra sabato e domenica 3 marzo per le conseguenze di un incidente tra due auto avvenuto attorno a mezzanotte nella galleria del Costone di San Giovanni Bianco. L ’uomo si trovava su un’auto guidata da una donna di 46 anni, che si è scontrata con un’altra vettura guidata da un uomo di 44 anni per cause ancora in corso di accertamento.