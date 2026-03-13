Muore a 29 anni per un’infezione batterica, il compagno: «Una mamma straordinaria»

«Una madre straordinaria». Valerio Cisotto, il compagno, ricorda così Alessia Biasi , la giovane mamma del piccolo Tommaso, scomparsa improvvisamente lunedì 9 marzo a causa di una grave infezione batterica. Un lutto improvviso, che ha lasciato sgomenta tutta la comunità di Zanica. La chiesa parrocchiale, nella mattinata di venerdì 13 marzo, era gremita per l’ultimo saluto ad Alessia: tante le persone presenti e molte sono rimaste anche sul sagrato.

Il mezzo dei Vigili del fuoco al funerale di Alessia Biasi a Zanica Il feretro della mamma 29enne I palloncini in suo ricordo

Tra i presenti anche alcuni Vigili del fuoco in divisa dell’Associazione, con un mezzo parcheggiato davanti alla chiesa, in ricordo del legame della famiglia con il Corpo. Al termine della cerimonia, all’esterno, un momento di raccoglimento accompagnato da una canzone di Ultimo, artista molto amato da Alessia e ricordato anche dalla sorella. Poi il cielo si è riempito di palloncini bianchi, a cui erano legate fotografie di momenti vissuti insieme a lei.

Non una definizione scelta alla leggera, quella del compagno Valerio: «Con la sua morte ha salvato la vita di nostro figlio, se non fosse per lei nel giro di pochi giorni probabilmente avremmo pianto su una bara bianca», spiega. Perché il primo ad ammalarsi, ormai una settimana fa, era stato proprio il piccolo Tommaso, 2 anni, i cui sintomi insoliti sembravano

tardare a passare, ma tutto lasciavano presagire tranne che un’infezione così aggressiva. «Anche quando Alessia ha contratto la stessa infezione – prosegue Cisotto – non ci è stato immediatamente chiaro quanto la situazione fosse grave». Le condizioni della giovane mamma si aggravano il lunedì. Immediato il trasporto all’ospedale «Papa Giovanni XXIII», ma non c’è più nulla da fare. «È stata la sua morte – racconta il compagno – a permettere al personale sanitario di identificare il batterio all’origine dell’infezione e di curare nostro figlio». Cure che proseguono ancora in questi giorni, ma che hanno già messo «fuori pericolo» il piccolo. «Siamo già passati all’antibiotico per bocca – rassicura il padre –, adesso Tommaso è ancora in ospedale, ma sta bene, gioca e verrà dimesso nei prossimi giorni». Nessuno può dire come sarebbe andata altrimenti, ma secondo la pediatra, riferisce Cisotto, «si sarebbe potuti arrivare a svenimenti, perdita di sensi, o peggio».