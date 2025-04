Notorious Cinemas al posto dell’ex Uci: ecco come sarà - Le foto

La notizia era nell’aria da settimane ma la conferma definitiva tardava ad arrivare. Ora, dopo una trattativa lunga e complicata durata tre mesi, c’è l’ufficialità: il cinema di Curno riparte con un nuovo corso targato Notorious. È stato firmato nella serata di lunedì l’accordo sul canone di locazione tra il gruppo Notorious Cinemas e la proprietà britannica dell’immobile di via Lega Lombarda che permetterà così alla società di rilevare la gestione del multisala. Dopo l’uscita di scena di Uci Cinemas, che ha abbandonato la struttura lo scorso 31 gennaio spegnendo gli schermi dopo 25 anni di attività, il cinema è pronto ad iniziare una nuova avventura.

«È stato un percorso complesso, dovuto all’adempimento di diverse procedure burocratiche, come spesso accade quando si tratta di società quotate in borsa, ma finalmente ce l’abbiamo fatta e siamo molto contenti» commenta Andrea Stratta, amministratore delegato di Notorious Cinemas. I tempi sono serrati e il gruppo si metterà subito al lavoro. «Domani ci consegneranno il cinema e lunedì inizieremo le operazioni di allestimento. L’obiettivo è l’apertura il 27 giugno con 5 sale, e poi a settembre al completo con tutte e 9» dice Stratta, che è legato al cinema di Curno da un rapporto speciale avendolo diretto per 18 anni nella sua esperienza in Uci. «È stata la mia prima multisala gestita in Uci. Sono molto contento di tornare a casa ed essere ancora una volta vicino alla città di Bergamo. È anche per questo che vogliamo realizzare qualcosa di unico».

Il presidente del gruppo Notorious Pictures, Guglielmo Marchetti, aggiunge: «Continua con grande soddisfazione l’espansione del circuito Notorious Cinemas. Siamo molto orgogliosi di gestire una storica multisala come quella di Curno. Presto il multiplex sarà sottoposto a un intervento di restyling in continuità con tutte le nostre multisala dove l’esperienza per i nostri clienti è sempre al centro dell’attenzione».

La multisala «Experience»

Notorious interverrà con un investimento da quasi 3 milioni di euro che prevede di trasformare l’ambiente, in totale 1.100 posti, in un multisala «Experience» dotato tra i vari comfort di poltrone reclinabili elettronicamente, sul modello di altri impianti del gruppo presenti in Italia, come Milano. Le sale offriranno inoltre la possibilità di ordinare il cibo direttamente al proprio posto a sedere scannerizzando il qr code presente sul tavolino. Da valutare invece la fattibilità di collocare sui tavolini delle poltrone le postazioni per la ricarica degli smartphone.

«La multisala che vogliamo creare è il vero salotto del cinema di Bergamo offrendo ai nostri clienti un’esperienza di altissima classe ma a un prezzo normale. La nostra strategia è questa e si è rivelata vincente, consentendoci di diventare il terzo circuito italiano del settore» precisa l’ad Stratta.

Servirà anche il pubblico lecchese

Curno inoltre è un punto strategico per il business del gruppo. «È il prototipo di multisala perfetto per i nostri obiettivi e ha un potenziale enorme perché il bacino di utenza arriva fino alla provincia di Lecco. Molti clienti arrivano ad esempio da Merate percorrendo la Briantea. Ma Curno è un punto di riferimento soprattutto per la Bergamasca e le sue valli». Prioritario però sarà ridare lustro a un cinema che ha vissuto «momenti di gloria con risultati strepitosi, ma che negli anni sono andati diminuendo» afferma. «Il nostro intervento infatti ha l’obiettivo di far rivivere l’esperienza in sala alle generazioni di bergamaschi che hanno frequentato il cinema di Curno nella loro gioventù, e in generale alle famiglie e ai loro tanti bambini, che saranno felici di tornare con un servizio e una qualità di altissimo livello». Un’attenzione al dettaglio, a partire dal presidio costante della pulizia «per offrire il meglio ai clienti».