Orio al Serio, aperta la nuova area check-in: ecco come è l’ampliamento - Foto e video

«Questo ampliamento senza una tappa fondamentale nel programma di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali consentendo di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze operative, rendendo confortevole l’accoglienza e l’accessibilità a beneficio dei passeggeri e nel contempo agevolando le mansioni del personale. I nuovi spazi sono stati concepiti per assecondare l’ evoluzione tecnologica e la trasformazione digitale delle procedure di accettazione consentendo di velocizzare le operazioni e garantendo sicurezza e precisione», ha dichiarato il presidente di Sacbo Giovanni Sanga .

L’opera

Entro fine anno l’opera del valore di 41 milioni di euro sarà completata con l’attivazione, al primo piano dell’aerostazione, della nuova area per la sicurezza, dove si aggiungeranno altri 7.400 mq di superficie per ospitare i controlli di sicurezza , con 14 postazioni per l’analisi del contenuto del bagaglio a mano senza più ̀ di tirare fuori il computer o altri strumenti elettronici e i liquidi, una nuova area duty free (che passa dagli attuali 600 a 1.600 mq) e spazi più ampi agli imbarchi extra-Schengen. L’ampliamento riguarderà anche la galleria commerciale, sempre al primo piano, che sarà oggetto di una profonda riorganizzazione, grazie ai 1.200 metri quadrati in più per l’attività di duty free.

Intanto a novembre 2024 sono iniziati i lavori per la mitigazione ambientale in 220 abitazioni di Bergamo, Orio al Serio, Grassobbio e Seriate, mentre per il 2025 sono a bilancio altri 10 milioni di euro per il rinnovo dei mezzi di servizio che si muovono all’interno dell’aeroporto

Il Caravaggio si prepara così all'appuntamento con le Olimpiadi 2026, al via a febbraio 2026. Chiuso il capitolo ampliamento, la Sacbo sta già pensando di riorganizzare parcheggi, rafforzandone l'offerta, anche con strutture multipiano, ma non se ne parlerà prima del 2026.