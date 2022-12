Orio, il sito web dell’aeroporto apre una nuova sezione: «BGY Sostenibile»

Il sito web dell’Aeroporto di Bergamo si arricchisce con la nuova sezione «BGY Sostenibile» , dedicata al progetto di Sostenibilità che il gruppo Sacbo implementa costantemente per mettere in atto iniziative per la conservazione dell’ambiente, adottando le tecnologie più avanzate insieme a soluzioni logistiche più efficienti, per il concorso della vita sociale e culturale e per il benessere aziendale.