Orio si prepara alle Olimpiadi, Sanga: «Nel 2026 scalo irriconoscibile»

All’orizzonte ci sono le Olimpiadi 2026 di Milano e Cortina, l’appuntamento destinato a fare dell’aeroporto di Orio uno snodo strategico nelle comunicazioni tra il Nord Italia e il resto del mondo. Per capire come la Sacbo si sta preparando all’appuntamento, i membri della V Commissione regionale Territorio, Infrastrutture e Mobilità hanno fatto visita allo scalo, dove il presidente di Sacbo, Giovanni Sanga, ha illustrato progetti ed investimenti in corso, anche alla luce della recente approvazione del nuovo Piano di Sviluppo Aeroportuale (Psa).

«Abbiamo in corso lavori appaltati per 100 milioni di euro, che riguardano, oltre all’ampliamento dell’aerostazione, l’area del piazzale nord, le piazzole di sosta e la pista di rullaggio. E cambierà anche il sistema viabilistico» Sul tavolo la ripresa del traffico aeroportuale dopo gli anni del Covid, con il traguardo raggiunto nel 2023 di 15.974.441 passeggeri (record assoluto) e la realizzazione delle opere di potenziamento dello scalo, anche dal punto di vista della mobilità. «Stiamo lavorando da tempo e possiamo dire nel 2026 l’aeroporto sarà quasi irriconoscibile – ha detto Sanga –. Abbiamo in corso lavori appaltati per 100 milioni di euro, che riguardano, oltre all’ampliamento dell’aerostazione, l’area del piazzale nord, le piazzole di sosta e la pista di rullaggio. E cambierà anche il sistema viabilistico, con due accessi per le auto, uno da ovest (quello attuale, ndr) e uno da est».

La visita della V Commissione regionale Territorio, Infrastrutture e Mobilità

(Foto di Colleoni)

«Orio al Serio sarà la porta di accesso più comoda per atleti, tecnici e tifosi che arriveranno da tutto il mondo per assistere alle Olimpiadi di Milano Cortina del 2026 – ha detto Jonathan Lobati, presidente della Commissione regionale –. Tra due anni avremo un’infrastruttura completamente rinnovata, più tecnologica, più green e più efficiente per imprese e cittadini che viaggiano».