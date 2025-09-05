Orio, torna il doppio volo giornaliero con Dubai

L’aeroporto di Orio al Serio rafforza le proprie rotte verso Oriente . Dal 16 dicembre 2025 al 4 maggio 2026 Flyduba i torna a proporre il doppio volo giornaliero con il Dubai International Airport, lo scalo principale degli Emirati Arabi Uniti e uno dei maggiori dell’intero Medio Oriente. La frequenza dei collegamenti era stata ridotta per questi mesi estivi, con un solo volo al giorno. Ma dal 16 dicembre si raddoppia, consolidando così l’espansione dei collegamenti tra il «Caravaggio» e una delle aree del globo più dinamiche dal punto di vista economico, con risvolti sia sul segmento leisure (turismo) sia su quello business (viaggi d’affari).

La tratta Bergamo-Dubai di Flydubai sarà operata con Boeing 737-8 Max in doppia classe, per un totale di 166 posti (10 in Business, 156 in Economy). «Il raddoppio del volo giornaliero operato da Flydubai con uno dei più importanti hub intercontinentali negli Emirati Arabi Uniti premia la strategia di Sacbo finalizzata allo sviluppo di una rete di collegamenti sempre più ampia, attraverso importanti nodi di connessione a livello intercontinentale, raggiungendo attraverso gli scali intermedi tutto il mondo - commenta Giovanni Sanga, presidente di Sacbo, la società di gestione dell’aeroporto di Orio al Serio -. Questo ampliamento, come altri che ci auguriamo possano maturare concorre allo sviluppo ulteriore del processo di internazionalizzazione di cui l’aeroporto è protagonista e funge da volano per le relazioni con i nuovi mercati, in particolare in Oriente, in chiave turistica e imprenditoriale e coinvolgendo le nostre importanti realtà universitarie, ospedaliere e della ricerca».