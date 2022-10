Orio vola sull’hub di Londra Heathrow. «Per Bergamo è una porta sul mondo»

Dal 5 dicembre si vola da Orio a Londra. E di per sé non sarebbe una notizia, considerando che lo scalo di Stansted (nell’Essex, 50 minuti di comodo treno dalla city) conta su 4-5 collegamenti giornalieri ovviamente targati Ryanair. La differenza la fa una delle sigle più conosciute nei cieli internazionali, Lhr, ovvero Londra Heathrow, 5° scalo europeo per numero di passeggeri e 4° per unità di traffico (passeggeri più merci). Per molti anni è stato tra i primi tre della classifica, ma l’effetto Brexit si sta facendo sentire: tra i grandi scali è stato il solo a perdere passeggeri nel confronto 2020-21.