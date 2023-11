Pedrengo, la mamma trasferita dal carcere all’ospedale: oggi l’interrogatorio in camera di sicurezza

Ha mostrato atteggiamenti che hanno fatto temere probabili gesti autolesionistici. Per questo ieri mattina Monia Bortolotti, la ventisettenne di Pedrengo arrestata sabato mattina con l’accusa di aver ucciso i suoi due bambini soffocandoli, è stata trasferita dalla sua cella del carcere di via Gleno a Bergamo a una camera di sicurezza dell’ospedale «Papa Giovanni XXIII», dove viene guardata a vista.

Oggi l’interrogatorio di garanzia

Per questa mattina, 7 novembre, è in programma l’interrogatorio di garanzia da parte del giudice per le indagini preliminari Federica Gaudino: interrogatorio che si svolgerà pertanto non più in carcere, bensì in ospedale. Monia Bortolotti sarà interrogata alla presenza del suo legale di fiducia, l’avvocato Luca Bosisio che già la seguiva fin dall’iscrizione nel registro degli indagati, nel marzo scorso, inizialmente a piede libero.

La donna potrà decidere se rispondere alle domande del gip Gaudino, la stessa che ha firmato la corposa ordinanza di custodia cautelare di circa duecento pagine che ha condotto la ventisettenne in carcere, arrestata sabato mattina dai carabinieri della sezione operativa di Bergamo guidati dal maggiore Carmelo Beringheli nella casa del padre a Gazzaniga. Un arresto scattato per il pericolo di reiterazione del reato e per la spiccata pericolosità sociale della donna, come riferito dagli inquirenti. Sui social, ancora prima dell’arresto e pare anche con gli stessi militari dell’Arma durante le indagini, la Bortolotti si è sempre difesa, parlando di eventi accidentali all’origine della morte dei suoi due figli e facendo riferimento al suo burrascoso legame con la madre adottiva (la ventisettenne era nata in India, a Calcutta, ed era stata adottata quando aveva solo un anno da una coppia di bergamaschi di Gazzaniga).