Pedrengo, perizia psichiatrica sulla mamma accusata di aver ucciso i due figli

Una perizia psichiatrica è stata disposta nei confronti di Monia Bortolotti, la 27enne di Pedrengo in carcere con l’accusa di aver soffocato i suoi due bimbi di pochi mesi: Alice il 15 novembre 2021, secondo le contestazioni soffocata con un cuscino, Mattia il 25 ottobre 2022, stretto in un abbraccio mortale. Stando alle accuse, lo avrebbe fatto perché non sopportava il pianto dei figlioletti. La giovane è stata arrestata il 4 novembre 2023 e, dopo un periodo di ricovero nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Papa Giovanni, il 3 gennaio scorso è stata trasferita in carcere. È stato il pm Maria Esposito a chiedere l’incidente probatorio al gip Federica Gaudino, che martedì 22 gennaio ha conferito l’incarico a Elvezio Pirfo e Patrizia De Rosa, psichiatri di Torino. Il pm ha nominato come consulente Sergio Monchieri della Fondazione Poliambulanza di Brescia, l’avvocato Luca Bosisio per la difesa Marina Verga dell’Università Statale di Milano.