Ponteranica, nuove chiusure da fine mese

A Ponteranica, nell’ambito dei lavori per la realizzazione della nuova linea tramviaria T2, sono state riaperte al traffico via Maresana e via Papa Giovanni XXIII, ma sul territorio comunale insistono ancora interventi infrastrutturali dei sottoservizi che creano disagi alla circolazione e alla vivibilità del paese, perché prevedono modifiche temporanee alla viabilità.

Dal 30 giugno, infatti, e fino all’8 agosto (o comunque fino al termine dei lavori), è disposta la chiusura di via Carino, a Ponteranica Alta, nel tratto compreso tra piazza Nikolajewka e via Lupi, per consentire la sostituzione e posa della rete fognaria a cura di Uniacque. La ditta Mg di Gualdi Srl provvederà al posizionamento di appositi cartelli di segnalazione dell’interruzione del traffico all’intersezione di via Castello con via Lupi; all’intersezione di via Carino con via Lupi; e in Piazza Nikolajewka.