Ponteranica, ritrovato dipinto rubato a Caserta: restituito 32 anni dopo

Era la tarda serata del 13 aprile quando, a Ponteranica, un carabiniere non in servizio della stazione di Villa d’Almè, ha notato un pannello di legno avvolto da un telo, appoggiato alla recinzione di un parcheggio. Quindi la scoperta: non si trattava di un semplice pannello di legno, ma di un anticipo dipinto raffigurante la deposizione di Cristo dalla croce.