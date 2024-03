Ritrovato a Bergamo un dipinto del Settecento rubato 24 anni fa in una chiesa a Cremona

L’indagine, condotta dai carabinieri di Genova coordinati dalla Procura di Bergamo, è iniziata nel luglio 2022 quando l’opera d’arte è stata localizzata su un catalogo di una casa d’asta ligure. L’individuazione del bene all’interno della «Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti», gestita dal Comando carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, la più grande banca dati di settore esistente al mondo per il volume di immagini e dati informatizzati in essa contenuti, ha dato avvio all’attività investigativa finalizzata al rintraccio della tela trafugata. Il dipinto è stato trovato in provincia di Bergamo e nella stessa zona sono state rintracciate le tre persone accusate di averlo commercializzato.