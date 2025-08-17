Cronaca / Hinterland
Domenica 17 Agosto 2025
Positivo all’alcol, fugge in auto. Preso, ma il complice scappa
MADONNA DEL BOSCO. Inseguimento fino a Sombreno. La polizia locale ha recuperato anche cocaina e hashish.
Il 14 agosto, durante un servizio di pattugliamento della polizia locale, una pattuglia che transitava nella strada della Madonna del Bosco ha notato una Ford Focus procedere ad elevata velocità in direzione di Valbrembo. È scattato quindi l’inseguimento, che ha visto la vettura in fuga cercare di sfuggire nei campi a Sombreno. Qui uno dei due uomini a bordo, un nordafricano, si è dato alla fuga a piedi. Raggiunto da un poliziotto, è riuscito a sottrarsi dandogli un calcio, per poi scappare oltre il cancello di una fattoria. Lungo la fuga ha abbandonato un borsello contenente 19 pallini di cocaina termosaldati pronti alla vendita e 50 grammi di hashish.
Il guidatore, rimasto in auto, ha invece assunto un atteggiamento collaborativo, consegnando la sua parte di stupefacente, circa 4 grammi di hashish. Arrestato per resistenza e concorso in possesso di stupefacenti, è stato sottoposto ad alcoltest, con esito positivo, con un valore di 1,36.
Venerdì mattina, mentre si trovava agli arresti domiciliari preventivi, non è stato trovato in casa, venendo così denunciato anche per evasione. Si è poi reso reperibile nel pomeriggio. Ieri si è celebrato il processo per direttissima. L’imputato, un italiano di 40 anni, incensurato, ha ammesso l’addebito di resistenza, aggiungendo però di essere stato minacciato dal passeggero, che non voleva che si fermasse. Si è detto disponibile a fornire informazioni sull’identità di quello che ha dichiarato essere uno spacciatore da cui si riforniva di hashish «da 3 o 4 volte» e a cui aveva dato un passaggio per ottenere uno sconto. Il giudice, convalidato l’arresto, non ha disposto misure per l’uomo, concedendo termine a difesa fino al 5 novembre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA