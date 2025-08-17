Positivo all’alcol, fugge in auto. Preso, ma il complice scappa

Il 14 agosto, durante un servizio di pattugliamento della polizia locale, una pattuglia che transitava nella strada della Madonna del Bosco ha notato una Ford Focus procedere ad elevata velocità in direzione di Valbrembo. È scattato quindi l’inseguimento, che ha visto la vettura in fuga cercare di sfuggire nei campi a Sombreno. Qui uno dei due uomini a bordo, un nordafricano, si è dato alla fuga a piedi. Raggiunto da un poliziotto, è riuscito a sottrarsi dandogli un calcio, per poi scappare oltre il cancello di una fattoria. Lungo la fuga ha abbandonato un borsello contenente 19 pallini di cocaina termosaldati pronti alla vendita e 50 grammi di hashish.

Il guidatore, rimasto in auto, ha invece assunto un atteggiamento collaborativo, consegnando la sua parte di stupefacente, circa 4 grammi di hashish. Arrestato per resistenza e concorso in possesso di stupefacenti, è stato sottoposto ad alcoltest, con esito positivo, con un valore di 1,36.