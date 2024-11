Precipita da 10 metri in un capannone a Milano: muore operaio di 54 anni - Foto

Un operaio di 54 anni è morto nella mattinata di venerdì 15 novembre in un capannone a Pozzuolo Martesana in provincia di Milano, situato in via delle Industrie. L’uomo, stando alla ricostruzione del 118, sarebbe caduto da una decina di metri. I soccorritori hanno solo potuto constatarne il decesso. Sul posto anche le Forze dell’ordine e il personale dell’Ats.

La dinamica dell’incidente

L’operaio stava lavorando alla copertura isolante di un capannone di un polo logistico Dhl di Pozzuolo Martesana: Federico Gerardo Rocabado, 54enne nato in Argentina e residente in Bergamasca, è precipitato per il cedimento del tetto in una tromba delle scale, morendo sul colpo. L’uomo lavorava per una ditta esterna, la fratelli Rodriguez srl specializzata in coperture e impermealizzazioni con sede legale a Curno e operativa a Gorle. È stata disposta l’autopsia.

I sindacati: «Ogni morte sul lavoro una sconfitta collettiva»