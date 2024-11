Precipita da 10 metri in un capannone a Milano: muore operaio di 54 anni di Medolago

Un operaio di 54 anni è morto nella mattinata di venerdì 15 novembre in un capannone a Pozzuolo Martesana in provincia di Milano, situato in via delle Industrie. L’uomo, stando alla ricostruzione del 118, sarebbe caduto da una decina di metri. I soccorritori hanno solo potuto constatarne il decesso. Sul posto anche le Forze dell’ordine e il personale dell’Ats.

Il capannone da cui è precipitato e morto un operaio residente a Medolago I tecnici intervenuti per ricostruire la dinamica dell’incidente sul lavoro che è costato la vita a un operaio residente a Medolago Il capannone da cui è precipitato e morto un operaio residentea Medolago

La dinamica dell’incidente

L’operaio stava lavorando alla copertura isolante di un capannone di un polo logistico Dhl di Pozzuolo Martesana: Federico Gerardo Rocabado, 54enne n ato in Argentina e residente in provincia di Bergamo a Medolago, è precipitato per il cedimento del tetto in una tromba delle scale, morendo sul colpo. Il 54enne, sposato e con una figlia di 18 anni, risiedeva nel paese dell’isola bergamasca e lavorava per una ditta esterna, la fratelli Rodriguez srl specializzata in coperture e impermealizzazioni con sede legale a Curno e operativa a Gorle. È stata disposta l’autopsia.

I sindacati: «Ogni morte sul lavoro una sconfitta collettiva»

L’ennesima tragica morte sul lavoro, avvenuta pochi giorni dopo un altro incidente fatale avvenuto nel cantiere T2, ha sollevato l’indignazione di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Bergamo. I sindacati sottolineano l’urgenza di rispettare le norme di sicurezza e rafforzare la prevenzione attraverso formazione, informazione e investimenti aziendali. Ribadiscono che istituzioni, aziende e sindacati devono collaborare per garantire maggiore sicurezza sul lavoro. Chiedono al Governo misure concrete, come più ispettori e controlli, per prevenire tragedie come queste perché ogni morte sul lavoro una sconfitta collettiva.

La comunicazione dell’azienda