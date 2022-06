Raid nella notte a cavallo del 2 Giugno: due scuole «svaligiate» a Capriate e Almè

Ladri in azione all’interno delle scuole medie di Capriate San Gervasio dove, nella notte di mercoledì, sono stati sottratti 19 tra pc e tablet, utilizzati dagli studenti anche per la didattica a distanza . Amara la sorpresa per il personale scolastico dell’istituto comprensivo Manzoni che poco prima del suono della campanella ha scoperto che, in uno dei laboratori, il vano in cui solitamente venivano riposti i dispositivi elettronici era vuoto. I malviventi si sono introdotti nell’edificio di via XXV Aprile passando da uno dei balconi esterni dopo aver mandato in frantumi la vetrata. Una volta all’interno dell’istituto, i ladri hanno anche passato in rassegna diverse aule dalle quali, però, non sarebbe stato sottratto nulla. Un danno che, stando alle prime valutazioni, si aggirerebbe intorno ai 10mila euro .