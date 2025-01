Ruba 25 pigiami a Victoria’s Secret per 2.200 euro: arrestato 21enne

Ha rubato 25 pigiami da donna per un valore di 2.200 euro, nascondendoli in una borsa schermata per evitare che uscendo scattasse l’allarme anti-taccheggio. Ma gli addetti alla sicurezza del negozio Victoria’s Secret a Oriocenter lo stavano già tenendo d’occhio. E quando il 21enne, cittadino romeno, da pochi giorni in Italia, ha oltrepassato le casse senza pagare, è stato bloccato.