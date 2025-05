Rubano vestiti in sette negozi di Oriocenter per quasi 2mila euro: coppia arrestata

Coppia arrestata: erano al settimo furto

I due avevano preso di mira sette negozi di abbigliamento, da cui avevano sottratto diversi capi, nascondendoli in sacchetti schermati per eludere i sistemi antitaccheggio. Anche in questo caso, grazie alla segnalazione del personale di sicurezza, i Carabinieri sono intervenuti prontamente e hanno recuperato l’intera refurtiva, del valore complessivo di 1.867 euro. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per entrambi l’obbligo di dimora e l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.