Ryanair contro il decreto tariffe: «Dopo la Sardegna anche in Sicilia -10% dei voli»

Lo ha affermato l’amministratore delegato di Ryanair Michael O’ Leary presentando l’offerta invernale della compagnia. «Dopo la Sardegna, dove abbiamo ridotto i voli del 10% - ha aggiunto - quest’inverno toccherà alla Sicilia». I pratica «i voli che prima avevano destinazioni domestiche grazie al decreto avranno destinazioni internazionali».

O’ Leary ha parlato senza freni, come suo solito: dal decreto prezzi alle nuove rotte. «Il decreto prezzi è basato su dati spazzatura: è un decreto stupido - spiega - che ridurrà i voli aumentando le tariffe. Abbiamo già ridotto i voli del 10% in Sardegna - ha aggiunto - e lo faremo quest’inverno per la Sicilia».

«L’Italia con le sue Isole e le sue regioni - ha spiegato O’ Leary - sono state tra i maggiori beneficiari della crescita e delle tariffe basse di Ryanair e purtroppo questo decreto (tariffe, ndr), avrà l’effetto opposto: ridurrà la capacità dei voli e aumenterà le tariffe per la Sardegna e la Sicilia, fino a quando non verrà annullato dai Tribunali europei». E sottolinea: «Non è vero che abbiamo un algoritmo di riconoscimento dell’apparecchio con cui viene fatta una prenotazione - ha spiegato - e non è vero che siamo in grado di geolocalizzare il cliente».

Nuovi aerei e nuove rotte da Orio

La stagione invernale di Ryanair da Milano (Orio al Serio più Malpensa) prevede l’impiego di 2 nuovi aerei e 10 nuove rotte per un totale di 120, con destinazione Belfast (Regno Unito), Bruxelles (Belgio), Cluj e Iasi (Romania), Kaunas (Lituania), Lanzarote e Tenerife (Spagna), Lublino (Polonia), Rovaniemi (Finlandia) e Tirana. Potenziata anche l’offerta su altre 30 rotte internazionali già esistenti, tra cui Alicante, Barcellona, Malaga e Valencia (Spagna), Marrakech (Marocco) e Vienne (Austria).

Da Milano Ryanair opera con 120 rotte, trasportando oltre 17 milioni di passeggeri l’anno. Una crescita del 10% generata da investimenti complessivi per 3 miliardi di dollari (2,8 miliardi di euro), con 30 aerei basati nei due scali e mille posti di lavoro tra membri dell’equipaggio ed ingegneri, che, a detta di O’ Leary sono «ben retribuiti». Come sempre al lancio di una nuova stagione commerciale Ryanair offre le 10 nuove rotte alla tariffa di 29,99 euro per i primi due giorni.

